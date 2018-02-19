Общество

Четверо школьников из Псковской области выиграли путевки в «Орленок»

Четверо школьников из Псковской области выиграли путевки в ВДЦ «Орленок», в Детский лагерь «Штормовой». Как сообщила Псковской Ленте Новостей мама одного из мальчиков Юлия Рябинина, во второй профильной смене в «Орленке» участвуют Александр Рябинин из Пскова, Даниил Астахов из Тямши, два великолучанина Дмитрий Войновский и Максим Лымарь.

Принять участие в конкурсе мог любой желающий. Саша Рябинин выбрал номинацию «3D-технологии и инжиниринг». Ему нужно было собрать велосипед и отправить в конкурсную комиссию грамоты за участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях.

Велосипед юный пскович придумал всего за пару дней. Особенностью его стало использование новейших технологий и материалов, а также несколько иной ход колеса.

11 января были озвучены результаты - Александр Рябинин занял 14 место. Вместе с ним в «Орленок» направились еще трое детей из Псковской области.

Профильную смену организовал Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. 100 детей из разных городов России занимаются вместе с преподавателями и студентами вуза. Конечная цель - создание скейтборда. «Детей, чья выдумка будет близка к жизни, к реализации, вознаградят», - добавила Юлия Рябинина.

Добавим, смена проходит в «Орленке» с 2 по 26 февраля.