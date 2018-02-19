Общество

Российских офицеров вооружили секретными мобильниками за 115 тыс. рублей

Офицерам, допущенным к самым секретным документам, начали выдавать отечественные защищенные мобильные телефоны М-663С «Атлас», рассказали «Известиям» в Минобороны.

Мобильное устройство изготовил ФГУП «Научно-технический центр «Атлас». Аппарат стоимостью 115 тыс. рублей выполнен в металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой. Также устройство оснащено цветным дисплеем и MP3-плеером.

Новый телефон выпускается ограниченной партией - около 100 штук в год, поэтому каждый экземпляр собирается вручную. Исполнения заказа на каждый аппарат приходится ждать около четырех месяцев.

Гаджет может выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы. По мнению экспертов, это позволит эффективнее управлять войсками.