Общество

Псковичей просят помочь котам и собакам из приюта натуральным кормом

Псковичей просят помочь с натуральным кормом для котов и собак из приюта. «В приюте практически закончился натуральный корм. Вынуждены варить на консервах, а многие собаки не любят такую кашу (видимо, в консервах много специй)», - сообщается в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь! г. Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«В такие морозы животные должны быть не просто сытые, они должны быть накормлены "до отвала". Это поможет им пережить минусовые температуры. С начала этого месяца в приют приехало еще 10 животных. Мы увеличили объемы сваренной каши в два раза. Натуралка (куриные субпродукты, обрезь, говяжьи наборы и т.п.) полетела со скоростью света. Резко сократился объем гречки. И, как обычно это бывает - все заканчивается одновременно», - пояснили зоозащитники.

Приют «Лесопилка» примет в дар куриные субпродукты ( головы, спинки, шеи), обрезь, мясо-костные наборы, гречку, корм «Трапеза», влажный корм для кошек «Феликс», кисломолочные продукты, рыбу и курицу.