Общество

Редакторы районок в Псковской области готовы помогать Госдуме в законотворчестве

Руководители районных газет Псковской области посетили Государственную Думу и обсудили с депутатами фракции «Единая Россия» технологию современного законодательного процесса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Александра Козловского, собеседниками представителей «четвертой власти» стали член комитета думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Козловский и первый замруководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев.

Как специалисты, освещающие, в первую очередь, общественную и политическую жизнь муниципальных образований, главные редакторы проявили наибольший интерес к темам муниципальной реформы, федеральной политики в отношении регионов и населенных пунктов страны, контроля и анализа практики исполнения законов на местах, а также обратной связи с населением. По мнению журналистов, «снизу», из глубинки, наиболее ярко видны как успехи, так и недочеты всех реформ. Понятно, где нормативные акты работают в полную силу, а где появились возможности для перегибов и злоупотреблений.

Свое мнение они подкрепили примерами из жизни, рассказав об особенностях реализации в регионе «майских указов» президента и применения норм федерального законодательства о местном самоуправлении. Виктор Кидяев в ответном слове отметил, что в думе строится система многоступенчатого анализа законодательства, учета информации с мест и экспертной оценки всех предлагаемых изменений.

«В частности, что касается муниципального законодательства, мы учитываем всю информацию из регионов. У нас есть предложения местных и областных представительных органов, у нас работает Общероссийский конгресс муниципальных образований, через него есть обратная связь практически с любым российским поселением. Мы собираем статистику, выявляем и изучаем проблемные вопросы, ежегодно готовим доклад правительству о состоянии дел в местном самоуправлении. Сформулированные предложения прорабатываем при участии комитета Думы по вопросам местного самоуправления. А также консультируемся с соответствующими министерствами и ведомствами – на заседания внутрифракционной группы регулярно приходят министры, депутаты имеют возможность в режиме живого общения задавать им вопросы», - рассказал Кидяев.

В качестве дополнительного инструмента гражданского контроля депутаты предложили редакторам участвовать в этом процессе, обобщать и передавать законодателям предложения по улучшению нормативно-правовой базы, которые формируются в муниципалитетах. Руководители изданий в связи с этим отметили, что им обидно слышать (в том числе и от некоторых преподавателей журналистики в вузах), что скоро печатные издания вымрут как динозавры, останется «один сплошной интернет». «Мы уверены, что у районной прессы есть будущее. Так же как будущее страны - за регионами, районами, российской глубинкой. Поэтому готовы поддерживать полезные инициативы, участвовать в общественно-политической жизни», - считают участники встречи.

Напомним, что визит редакторов районных газет в Государственную Думу состоялся по приглашению депутата от Псковской области Александра Козловского, который уделяет большое внимание проблемам и развитию родного региона.