Общество

Более 100 обращений поступило в общественный штаб Владимира Путина в Пскове

С начала работы регионального штаба кандидата на должность президента России Владимира Путина в Пскове в общественную приемную поступило уже более 100 обращений жителей области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе штаба, обращения и вопросы, с которыми приходят в штаб псковичи, касаются самых разных сфер жизни: поддержки сельского хозяйства, земельных вопросов, обеспечения льготными лекарствами, системы льгот бывшим военнослужащим, восстановления объектов культурного и исторического наследия, реформирования ЖКХ и т. д.

Все поступившие обращения обработаны и отправлены для работы в центральный избирательный штаб Владимира Путина.

«Надо признать, что круг вопросов, с которыми приходят наши земляки в общественную приемную нашего кандидата, широк и не нов. Эти обращения свидетельствуют о том, что задачи, на решение которых мы все направлены, которые затем находят отражение в региональных, федеральных программах, формулируются верно. Эта обратная связь от псковичей, в том числе и со словами поддержки Владимира Путина, очень важна», - подчеркнула сопредседатель регионального штаба Галина Неваленная.

Напомним, общественная приемная кандидата на должность президента РФ Владимира Путина в Пскове работает ежедневно. Телефон горячей линии (8112) 22-18-18.

На этой неделе, 20 февраля, прием в Пскове провела сопредседатель центрального избирательного штаба Владимира Путина Елена Шмелева.