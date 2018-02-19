Общество

Добровольцы движения «Я твой донор» встретились с великолукской молодежью

Псковский Красный Крест продолжает проведение цикла тематических встреч с молодежью по вопросам безвозмездного донорства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, очередная встреча состоялась с подростками в двух образовательных учреждениях Великих Лук.

Добровольцы движения «Я твой донор» встретились с молодежью Кадетской школы и студентами Великолукского лесотехнического колледжа. Более 70 молодых людей узнали подробности о том, что такое донорство, кому и зачем нужны доноры, как происходит процесс сдачи крови, кому можно быть донором, и кому нет, каково влияние дачи крови на организм, где можно сдать кровь, какое время необходимо донору для полного восстановления и другое. Представители Красного Креста обсудили с молодежью вопросы о том, кто нуждается в крови, почему и как часто нужна кровь, кому и как может помочь донор.

Занятия для учащихся проходили форме диалога и с помощью интерактивных методов. Ребята проявили интерес к вопросам донорства. Следует отметить, что некоторые ребята знают о донорстве, но для большинства информация была новой. Интерес у ребят вызвала презентация федерального проекта, они смогли задать интересующие вопросы и получить квалифицированный ответ. Все участники говорили о том, что урок был полезным, а главное интересным. Будущие доноры после занятия были убеждены, что донорство – это почетно и важно потому, что донор делится возможностью жить. Ребята поделились, что с наступлением совершеннолетия они станут донорами и тем самым смогут спасти чью-то жизнь, а те кто не сможет стать донорам обязательно расскажут другим что донорство – это важно.

Добровольцы движения «Я твой донор» раздали всем присутствующим информационные печатные материалы по донорству, а также рассказали ребятам об организации Российский Красный Крест: ее основных задачах и деятельности в Псковской области.

Напомним, что тематические встречи с молодежью состоялась в рамках федерального проекта «Я твой донор» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в рамках проекта «Развитие добровольческого общероссийского гуманитарно-образовательного движения «Я твой донор» Российского Красного Креста».