Общество

Псковичей, чей возраст делится на 3 без остатка, в этом году ждут на диспансеризацию

Псковичи, чей возраст делится на 3 без остатка, в этом году могут пройти диспансеризацию. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 22 февраля сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. Она пояснила, что диспансеризация проводится с 21 года.

Задачи диспансеризации - выявить тяжелые заболевания, в числе которых онкология, сахарный диабет, заболевания дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. В ходе выявления факторов риска перечень исследований расширяется.

Заместитель главного врача Псковской городской поликлиники по профилактической работе Оксана Торгашева рассказала, что в 2018 году порядок проведения диспансеризации несколько изменился. В частности, на первом этапе диспансеризации не проводится анализ мочи и биохимический анализ крови, а также УЗИ брюшной полости. В то же время добавлены анализы на онкологию предстательной железы у мужчин, увеличена частота анализа кала на скрытые кровотечения и проведения маммографии с 51 года. Внутриглазное давление с 2018 года измеряется не с 39 лет, а с 60-ти.

Галина Неваленная добавила, что псковичи не должны обращаться в поликлинику только в период диспансеризации раз в три года. Ежегодно псковичам рекомендуется делать флюорографию, женщинам - осмотры у гинеколога.

Представитель городской поликлиники также отметили, что в Пскове работает мобильный ФАП, в котором также можно пройти медицинский осмотр с паспортом и полисом вне зависимости от места жительства.

Те, кто приходит на диспансеризацию в поликлинику, не должны стоять в очередях. Чтобы пройти обследование с минимальными временными затратами Галина Неваленная посоветовала псковичам заранее позвонить в медицинское учреждение, где подскажут самое удобное время для посещения.