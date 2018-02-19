Общество

Мужчины из Псковской области в среднем хотят получать 30 тысяч рублей

В преддверии Дня защитника Отечества Служба исследований HeadHunter Северо-Запад провела исследование рынка труда и выявила самые популярные профобласти у мужчин-соискателей из Псковской области, а также узнала их средние зарплатные ожидания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, с начала года в Псковской области на hh.ru было размещено более 5 тысяч 42 резюме, из них 48% принадлежат кандидатам мужского пола.

Что касается гендерного распределения соискателей по профессиональным областям, то абсолютными лидерами по числу «мужских» резюме являются сферы «Безопасность» и «Добыча сырья». В сфере «IT, интернет, телеком» наблюдается распределение 84% к 16% в пользу сильной половины человечества. Порядка 83% резюме мужчин среди рабочего персонала. Среди потенциальных работников профессиональной области транспорта и логистики в начале этого года оказалось 81% кандидатов мужского пола и 19% женского.

Почти аналогичная ситуация сложилась и в секторе строительства и недвижимости: на 79% резюме мужчин приходится 21% резюме женщин. Чуть меньше доля мужчин-соискателей в области высшего менеджмента (74%). Среди потенциальных работников производства соискательниц прекрасного пола насчитывается всего 29%, чего нельзя сказать о сфере продаж – здесь почти каждое третье резюме принадлежит жительницам Псковской области.

Интересно, что зарплатные ожидания мужчин в Псковской области выше среднерыночных показателей. Для сравнения: соискатели-мужчины в начале текущего года указывают в резюме среднюю желаемую заработную плату в размере 30 тыс. рублей, в то время, как средние показатели по рынку среди кандидатов обоих полов составляют 25 тыс. рублей. В рейтинге регионов Северо-Запада по уровню ожиданий заработных плат у мужчин-соискателей Псковская область находится на последнем месте.