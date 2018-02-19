Общество

Сахарный диабет, гипертонию и онкологию выявили в прошлом году у псковичей в ходе диспансеризации

В 2017 году в Пскове в ходе диспансеризации было выявлено большое количество пациентов с гипертонической болезнью. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 22 февраля сообщила заместитель главного врача Псковской городской поликлиники по профилактической работе Оксана Торгашева.

«Это люди, которые ходили с высоким давлением и не лечились, не контролировали свое состояние. Сейчас они наблюдаются у участковых терапевтов», - отметила она.

В ходе диспансеризации выявлены случаи онкологии, многие из них впоследствии подтверждаются. Первое место в этом ряду занимает рак молочной железы, также выявляются случаи новообразований в легких, онкология прямой кишки.

Кроме того, после диспансеризации многие псковичи впервые узнали о том, что больны сахарным диабетом, некоторые приходят в поликлинику с показателем сахара в 20 единиц при норме в 5,5.

Медики советуют псковичам следить за своим здоровьем, так как даже тяжелые заболевания при выявлении на ранних стадиях лечатся и контролируются.