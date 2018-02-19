Общество

Госдума продлила «дачную амнистию» до весны 2020 года

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года, сообщает «Интерфакс».

За 10 лет «амнистии» в упрощенном порядке было оформлено более 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и более 7 млн земельных участков, упрощенным оформлением не успели воспользоваться примерно 1 млн граждан.

Автор законопроекта, председатель комитета по государственному строительству Госдумы Павел Крашенинников сообщил, что законом предлагается продлить сроки действия «дачной амнистии» в отношении объектов ИЖС еще на два года - до 1 марта 2020 года. По его словам, это позволит гражданам и дальше оформлять свои права без необходимости получать дополнительные документы.

«У нас до 1 млн граждан не воспользовались дачной амнистией», - сказал П.Крашенинников.

Кроме того, принятым законом предлагается продлить до этого срока возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ (тарифы, расценки, ставки и т.п.) субъектами РФ, в зависимости от видов объектов недвижимости, что позволит предотвратить необоснованное завышение цен на кадастровые работы, пояснил парламентарий.

Он напомнил, что так называемая дачная амнистия была принята в 2006 году, когда был введен упрощенный порядок оформления прав граждан на недвижимость: садовые дома, дачные и садовые земельные участки, а также объекты индивидуального жилищного строительства.