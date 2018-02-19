Общество

Жители Пскова возложили гирлянды славы к могиле Неизвестного солдата и стеле «Псков - Город воинской славы»

В четверг, 22 февраля, в Пскове, на площади Победы, состоялся ритуал возложения гирлянд воинской славы, цветов и венков к могиле Неизвестного солдата и памятному знаку «Псков - Город воинской славы» в честь 100-летия создания Рабоче-крестьянской Красной армии и флота, а также Дня защитника Отечества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, почтить память павших пришли ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости города, официальные лица. Вместе с воинами Псковского гарнизона почетный караул у монумента несли юные воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот».

Ритуал начался с заупокойной литии в память обо всех погибших за Псковскую землю и Россию. Ее отслужил викарий Псковской епархии, епископ Гдовский Фома. Затем все участники траурной церемонии почтили память павших минутой молчания.

После отзвучавшего гимна Российской Федерации к могиле Неизвестного солдата участники митинга возложили гирлянду воинской славы, венки и цветы.

В ходе торжественного ритуала гирлянда славы также была возложена к стеле «Псков - Город воинской славы».

В завершение церемониала воины Псковского гарнизона, псковские кадеты и воспитанники центра «Патриот» прошли перед могилой Неизвестного солдата торжественным маршем.

Напомним, что в Псковской области в честь 100-летия РККА пройдет около двухсот мероприятий, а оргкомитет празднования юбилейной даты возглавляет врио главы региона Михаил Ведерников.