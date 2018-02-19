Общество

Андрей Хришкевич: «Школа молодого лидера» позволила выявить настоящих подвижников, готовых улучшать жизнь в Псковской области

Социальный проект «Школа молодого лидера», который Псковская региональная общественная организация «СемьЯ» реализует при поддержке Псковского облсовпрофа на средства президентского гранта, близок к «экватору». Как отметил на сегодняшней пресс-конференции координатор проекта, заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич, в рамках последних двух слетов, который прошли в Великих Луках и в Пскове, участники «ШМЛ» не только сформировали общие контуры, черновики, концепции своих проектов, но и показали, насколько в Псковской области талантливая и активная молодежь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Статистика говорит нам о том, что Псковская область - регион стареющий, вымирающий. С этим трудно спорить, у нас действительно идет миграция молодежи в крупные города. Но те молодые люди, которые здесь остаются - это не «лентяи, которым даже лень уехать», как недавно заявил один столичный деятель, а настоящие подвижники, готовые менять жизнь своей малой родины к лучшему», - подчеркнул Андрей Хришкевич.

По мнению координатора проекта, особенно ярко прошел великолукский слет, в котором участвовали представители южных районов Псковской области (Куньинского Локнянского, Новосокольнического, Бежаницкого, Невельского). «Так получилось, что в том слёте было больше участников со стороны работающей молодежи. И больше проектов, цель которых улучшить места проживания самих ребят. Псковский слет имел несколько другую специфику, в нём участвовало много студенческой молодежи, проекты которой больше ориентированы на определенные социальные группы. Например, проект танцевального баттла направлен, в первую очередь, на школьников и студентов. Как и проект по обеспечению студенческих общежитий беспроводной интернет-сетью (Wi-Fi)», - рассказал Андрей Хришкевич.

Лектор «Школы молодого лидера», заместитель заведующего отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Валерия Мишакова добавила, что студенты больше ориентированы на создание виртуальных ресурсов, групп. Так, есть желающие создать ютуб-канал, где сами о себе будут рассказывать счастливые семьи. А молодежь из Порхова хотела бы заняться граффити-проектом исторической направленности: они хотят создать на торце одного из домов, выходящего на трассу Псков - Великий Новгород, граффити с историческим сюжетом.

«Мы общаемся с участниками проекта еще и посредством группы в социальной сети «ВКонтакте», где уже размещены презентации и рекомендации по написанию социальных проектов, заявка на проект. И ребята уже начали их писать. До июня будет идти консультирование, в том числе на местах, для проработки всей структуры проекта. Также будут проходить вебинары «Оформление проекта» и «Бюджет проекта». В июне комиссия выберет 15 лучших проектов, авторы которых приедут на конкурс на турбазу «Алоль». И уже во время этого конкурса будут выбраны три лучших проекта, которые будут профинансированы за счет президентского гранта», - рассказала Валерия Мишакова о дальнейшем плане работ в рамках «Школы молодого лидера».

Напомним, что организаторами «Школы молодого лидера» выступают ПРОО «СемьЯ» совместно с Псковским облсовпрофом. Проект реализуется с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Идея проекта заключается в укреплении и развитии института семьи через выявление активной молодежи и обучение ее социальному проектированию.