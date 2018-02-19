Общество

Ростуризм предупреждает о вспышке кори в Европе

Ростуризм предупредил россиян о вспышке кори в Европе, а туроператорам рекомендовал сообщать эту информацию своим клиентам.

«По данным Роспотребнадзора, в 2017 году число случаев заболеваний корью в Европе выросло в 3 раза по сравнению с предыдущим годом. Всего зафиксировано более 21 тысячи случаев инфекции. На сегодняшний день эпидемическое неблагополучие по кори наблюдается в Англии, Греции, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Франции и Украине», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, пишет «Интерфакс».

Ростуризм призывает российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок, а туроператоров, реализующих туры в Европу, информировать своих клиентов о вспышке кори на территории европейских стран.

Напомним, в Пскове впервые за несколько лет выявлен случай заболевания корью у подростка. Специалисты предполагают, что учащийся 2001 года рождения заразился корью, когда находился на лечении в Москве.

Последние случаи заболевания корью фиксировались в регионе в 2014 году, до этого заболевание корью было выявлено в 2007 году. За 9 месяцев 2014 года было отмечено 25 лабораторно подтвержденных случаев кори. Тогда наибольшее количество заболевших было зарегистрировано в Опочецком и Островском районах.