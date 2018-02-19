Общество

Псковский облсовпроф создает для молодежи креативную интеллектуальную площадку «Профинтеллект»

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова на сегодняшней пресс-конференции, посвященной работе социального проекта «Школа молодого лидера», который Псковская региональная общественная организация «СемьЯ» реализует при поддержке областного профсоюзного объединения на средства президентского гранта, отметила, что проект позволил и профсоюзному движению по-новому взглянуть на творческий потенциал молодых общественников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Главной задачей проекта по президентскому гранту было выявить идеи, реализация которых связана с темой семьи, семейной политики. Такова была идея заявки, которую ПРОО «СемьЯ» подавала на президентский грант, и которая сейчас реализуется при поддержке областного профсоюзного объединения. Эта задача выполняется, мы обучаем социальному проектированию большой круг молодежи. И мы благодарны гранту за возможность увидеть новых людей, оценить их интеллектуальный, творческий, общественный потенциал. Потому что мы увидели в этом и возможности для реализации наших общественных функций», - отметила председатель Псковского облсовпрофа.

Ульяна Михайлова напомнила, что Псковский облсовпроф также решил стать грантодателем, определив 4 направления, по которым будет вести такую работу: креативные социальные и правозащитные акции; направление оздоровления и отдыха, основанное на общественных инициативах; защита социально-экономических прав молодежи; охрана окружающей среды и экологическое направление в целом. «Мы выделяем сумму более 600 тысяч рублей и намерены поддержать 14 идей молодых активистов. Искренне рассчитываем, что запуск реализации этих идей мы сможем осуществить параллельно с реализацией проектов, которые получат поддержку из средств президентского гранта», - сказала председатель областного профсоюзного объединения.

«Также мы увидели «звездочек», которые уже имеют принадлежность к нашей профсоюзной структуре. Поэтому в ближайшие две недели мы сформируем группу для еще одного нового профсоюзного проекта, направленного на создание креативной дискуссионной площадки Псковского облсовпрофа. Она уже имеет название «Профинтеллект», для участия в ней мы на сегодня мы отобрали 21 молодого активиста из южной зоны Псковской области. Они получат от нас персональное приглашение на взаимодействие. И 2-4 марта на территории санатория «Голубые озера» такое мероприятие пройдет. Мы рассчитываем, что молодые активисты с удовольствием примут в нем участию, помогут подкорректировать план работы областного профсоюзного объединения в целом, а мы поможем им реализовать их творческий потенциал в рамках тех 4 направлений, о которых говорили выше», - сообщила Ульяна Михайлова.

Профсоюзный лидер добавила, что Псковский облсовпроф на протяжении последних лет активно развивает такое направление в своей работе как социальное проектирование. «Сегодня я не ошибусь, если скажу, что по активности, по своей востребованности наша социальная проектная деятельность уже начинает конкурировать с правозащитной работой. Мы уже намерены участвовать в конкурсах на распределение грантовой поддержки на следующий финансовый период. В ближайшее время мы соберемся креативной группой профсоюзных управленцев и выработаем следующие социально значимые идеи, которые, мы уверены, найдут грантовую поддержку, в том числе в Фонде президентских грантов», - заявила Ульяна Михайлова.

Заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич также подчеркнул, что именно поддержка Фонда президентских грантов, целенаправленная политика Президента РФ по поддержанию хороших социальных идей через общественные организации позволяет даже таким мощным организациям как областное профсоюзное объединение корректировать свои задачи, чтобы успешно реализовывать свою социальную функцию.