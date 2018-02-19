Общество

Tele2 выяснила музыкальные предпочтения жителей Псковской области

Оператор Tele2 составил хит-парад мелодий услуги «Гудок» среди абонентов Псковской области в 2017 году. Чаще всего клиенты устанавливали вместо гудка трек «Романс» группы «Пицца».

В 2017 году псковские абоненты Tele2 чаще всего выбирали вместо стандартного гудка популярные треки.

1-е место заняла композиция «Романс» группы «Пицца»;

2-е место – «Лирика» группы Filatov & Karas feat. Masha;

3-е место –«Твои глаза» Loboda;

4-е место – «Киса» Паши Proorok;

5-е место – хит Despacito от Luis Fonsi feat. Daddy Yankee;

6-е место – «Красавица» Lx24;

7-е место – «По волнам» Burito;

8-е место – Nentori (Beverly Pills Remix) от Arilena Ara;

9-е место – «Дни и ночи» от Джигана;

10-е место – «Номер 1» ARTIK & Asti.

Абоненты Tele2 могут заменить стандартные гудки на мелодию, выбрав из десятков тысяч популярных композиций в специальном каталоге на сайте gudok.tele2.ru. Абонентская плата за услугу составляет 2,5 рубля в сутки. Кроме того, пользователи могут настроить собственный плейлист, время, день недели проигрывания или обменяться понравившимися композициями с друзьями. Чтобы подключить услугу «Гудок», достаточно выбрать понравившуюся мелодию по номеру 0550 или в каталоге на сайте gudok.tele2.ru. Каталог хитов регулярно пополняется музыкальными новинками.