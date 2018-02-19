Общество

Псковичи сегодня смогут задать вопросы Сергею Удальцову, Елене Рохлиной и Максиму Шевченко

24 февраля в 12.00 в большом зале спортивно-развлекательного комплекса «Простория» состоится встреча псковичей с лидером Левого фронта, политиком Сергеем Удальцовым (Москва), журналистом, членом Левого фронта Максимом Шевченко (Москва), видеоблогером, политиком и членом Анархо-коммунистической партии России Дмитрием Крайновым (Ульяновск), участником Объединенного народного фронта Владимиром Леоновым (Москва), известной правозащитницей, дочерью генерала Льва Рохлина Еленой Рохлиной.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, гости расскажут о необходимости смены социально-экономического курса страны и ответят на вопросы псковичей. Будет проведена презентация трейлера документально-публицистического фильма-аллегории «Миссия России» (режиссер Александр Пасечник (Москва), при участии А.Молоткова (Великие Луки).

Кроме того, в рамках мероприятия состоится концерт, на котором прозвучат военные песни советских лет в исполнении популярного автора-исполнителя Владимира Пости (Ленинград-Гдов).

Вход бесплатный.

Добавим, встреча приурочена к 100-летию Красной Армии.