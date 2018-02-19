Общество

В Пскове отметят День защитника Отечества и 100-летие Красной армии. ПРОГРАММА

23 февраля в Пскове пройдут торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества и 100-летия Красной армии.

Программа:

10.00 - Торжественный митинг и парад войск Псковского гарнизона у монумента в честь первых побед Красной Армии в 1918 г. (пос. Кресты).

10.00 - 12.00 - Показ военной техники (пос. Кресты).

11.00 - Демонстрация войсками Псковского гарнизона эпизода боя Псковского отряда РККА с отрядом войск кайзеровской Германии (напротив памятного знака летчикам - первым героям Советского Союза в годы ВОВ) пос. Кресты, ул. Авиаторов.

17.00 - «Слава Армии нашей - на знаменах побед!» - праздничная концертная программа в МБУК «Городской культурный центр», посвященная Дню защитника Отечества и 100-летию Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота (пл. Победы, 1).

23 февраля с 10.30 до 11.30 будет организован бесплатный трансфер от шпиля до места проведения реконструкции для всех желающих.