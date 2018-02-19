Общество

Подвиг Александра Матросова реконструируют сегодня в Великих Луках

В День защитника Отечества в Великих Луках реконструкторы покажут эпизод боя за деревню Чернушки Локнянского района, которая стала известна благодаря подвигу 19-летнего Александра Матросова, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском комитете культуры.

Реконструкция подвига А.Матросова состоится на территории Великолукской крепости. Театрализованное действие представят около полусотни реконструкторов. На площадке максимально точно воспроизведут условия, при которых герой совершил свой подвиг. Будут построены немецкие дзоты, с которыми в феврале 1943 года столкнулись подразделения 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады.

Организаторами мероприятия выступили комитет культуры администрации города Великие Луки и оргкомитет серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг».

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Александр Матросов - Герой Советского Союза, красноармеец, стрелок-автоматчик. Он геройски погиб в 19 лет, закрыв грудью пулемет в амбразуре вражеского дзота. Самопожертвование А.Матросова позволило бойцам его взвода совершить атаку на вражеский опорный пункт.