Общество

Парад войск Псковского гарнизона прошел в День защитника Отечества

Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, у стелы в Крестах состоялись парад войск Псковского гарнизона и церемониал возложения цветов к Монументу в честь первых побед Красной Армии. В этом году отмечается 100-летие Рабоче-крестьянской Красной армии и флота.

В торжественных мероприятиях приняли участие военнослужащие Псковского территориального гарнизона, руководители области и города, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, воспитанники Центра «Патриот», духовенство, псковичи.

Церемония началась с принятия парада командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии Игорем Каплием. Затем собравшиеся почтили память воинов Красной армии минутой молчания. Под звуки гимна Российской Федерации и орудийного салюта они возложили цветы к мемориальной стеле.

С вековым юбилеем Красной Армии и Днем защитника Отечества участников торжественного церемониала поздравил врио главы региона Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что Псков по праву считается родиной Дня воинской Славы и местом создания РККА, так как в феврале 1918 года вновь образованные «псковские» отряды Красной Армии остановили немецкие войска, движущегося на Петроград. «Служение Отечеству всегда считалось священным долгом. Мы чтим подвиги воинов под руководством Александра Невского, беспримерное мужество наших дедов и отцов в годы Великой Отечественной войны, героизм нынешних солдат и офицеров, выполняющих боевые и специальные задачи в различных регионах нашей страны и далеко за ее пределами», - сказал он. «Воинские соединения, расположенные на территории Псковской области достойно продолжают военную историю и сейчас», - добавил руководитель региона.

Михаил Ведерников пожелал военнослужащим Псковского гарнизона дальнейших успехов на службе Отечеству, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов во время своего выступления подчеркнул, что наша область славится историческими и боевыми традициями. «К сожалению, людям, которые проживали на этой территории, доводилось не раз защищать свое Отечество от наступавших врагов, и они всегда это делали вместе», - отметил он.

Парадным строем перед собравшимися под звуки военного оркестра промаршировали парадные коробки военнослужащих.

Памятник в Крестах, у которого традиционно проходят торжества в честь Дня защитника Отечества, знаменит своей историей. На этих рубежах, под Псковом и Нарвой, в 1918 году первые отряды Красной Армии остановили немецкие войска, рвавшиеся к Петрограду. Они встали на защиту молодой республики, продолжая традиции защиты Отечества нашими предками. Монумент был открыт 23 февраля 1968 года.

После Михаил Ведерников вместе с жителями осмотрел выставку военной техники, которая развернулась неподалеку от исторического места.

А на 11.00 напротив памятного знака летчикам - первым героям Советского Союза в годы ВОВ запланирована демонстрация войсками Псковского гарнизона эпизода боя Псковского отряда РККА с отрядом войск кайзеровской Германии.