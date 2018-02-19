Общество

В Великих Луках открылась выставка «Волонтеры ВЛГАФК»

21 февраля совместными усилиями волонтеров Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК), сотрудников библиотеки и Музея спорта и олимпийского движения Псковского края в библиотеке академии открылась выставка «Волонтеры ВЛГАФК», а также состоялась презентации волонтерского движения в вузе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор музея Дмитрий Белюков.

2018 год указом президента России объявлен годом добровольца (волонтёра). По словам Владимира Путина, «волонтеры трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают найти пропавших людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, сохраняют природу и нашу культуру, восстанавливают имена погибших солдат, помогают в проведении крупнейших международных мероприятий. Таких примеров гражданского участия и солидарности с каждым годом становится все больше, больше и больше».

На открытии выставки выступили проректор по спортивной работе ВЛГАФК Андрей Петров, специалист отдела по молодежной политике управления образования администрации г. Великие Луки, член штаба местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Кузьмина, депутат Великолукской городской Думы, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков.

О работе волонтеров ВЛГАФК на международных спортивных соревнованиях рассказали волонтеры XXII Зимних Олимпийских и XI Зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 г. Ирина Таран и Екатерина Дытко.

Деятельность волонтерского отряда ВЛГАФК, созданного в феврале 2017 г., презентовала в своем выступлении председатель отряда, студент 3 курса академии Елизавета Смирнова.

Выставка «Волонтёры ВЛГАФК» рассказывает об основных направлениях волонтерской деятельности в вузе, представляет вниманию посетителей документы, личные вещи, фотографии, памятные сувениры, дипломы, медали и другие награды волонтеров академии. Значительное место на выставке занимают предметы из коллекции «XXII Зимние Олимпийские игры и XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи в 2014 г.».

Выставка будет работать в течение 2018 г.

Первыми посетителями и участниками открытия выставки стали студенты 1-2 курсов академии. Уверены, что они вольются в волонтерское движение, которое все более активно развивается.