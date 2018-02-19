Общество

В Великих Луках возложили цветы на воинском мемориальном захоронении

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, проходят сегодня, 23 февраля, в Великих Луках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятия начались с возложения цветов на воинском мемориальном захоронении.

Перед началом церемонии председатель совета ветеранов Валентин Егоров, обращаясь к присутствующим, отметил, что всегда нужно помнить о тех, кто отдал свою жизнь на Родину. Он напомнил, что здесь покоится прах тысяч солдат и офицеров, партизан, подпольщиков и жителей города, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Цветы и венки возложили также к стеле воинской славы на центральной площади города. Затем у Вечного огня состоится торжественный митинг.