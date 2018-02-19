Общество

«Акценты» Донецкого: «Самоустранение» Путина, губернские амбиции и репетиция Ганзы

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Самоустранился. За три недели до выборов главный претендент фактически исчез из предвыборной гонки.

Список на вырост. Определяются первые контуры грядущей кампании по выборам губернатора Псковщины.

Разгуляй-малина. Общественность обсуждает форматы проведения уличных праздников.

Всех мужчин, от ясельного до преклонного возраста, поздравляю с Днем защитника Отечества и начинаю. За три с небольшим недели до «Дня Д», президентские выборы-2018 лично у меня вызывают все большее недоумение (и наверняка не только у меня). Я-то по наивности думал, что начало агитации наконец-то откроет, так сказать «шлюзы публичной политики», и на обывателя хлынет бурный полемический поток, но - ничего похожего.

Избирательная кампания движется вяло, дрябло, неинтересно, никак. Ролики кандидатов в «зомбоящике» бездарные и банальные до оскомины. На их фоне вирусное видео про страдания быдло-мужика, названное в сети «Гей на передержке», кажется чуть ли не шедевром. Особенно меня забавляет идиотический вопрос: «А что... Титов?», задаваемый в эфирах центральных телеканалов по три раза кряду. Хочется так прямо и ответить: «А ничего», но разговоры с телевизором, как известно, первый признак маразма, поэтому лучше воздержусь.

Что действительно удивляет, так это почти тотальная пропажа из эфиров главного претендента — Владимира Путина. То есть понятно, что он и не собирался дебатировать, однако и от поездок по стране, как в былые годы, Путин тоже отказался. Полное впечатление, что фаворит гонки, уж простите за неполиткорректность, «забил» на выборы. Видимо, ВВП окончательно решил, что не царское это дело — чего-то суетится по городам и весям, хлопотать лицом, изображать амбиции... выберут и так.

Все это превращает нынешнюю избирательную кампанию в некий унылый цирк, где все безнадежно ждут «гвоздя» программы, а на ковре кувыркаются затрапезные клоуны.

Вспоминая кампанию шестилетней давности с ее серией публикаций программных статей Путина, можно констатировать, что на этот раз его штаб отказался имитировать предвыборные потуги даже внешне, зачем же «заморачиваться» такими пустяками как программа?

Все предельно цинично и откровенно, и сложившийся расклад можно считать апогеем путинского режима, который, похоже, обречен умножать свое существование в дурную бесконечность. Путин явно «самоустранился», мы точно не знаем, из-за простуды ли, о которой на прошлой неделе объявил пресс-секретарь Песков, или свалившейся с небес царственной апатии, но, по-моему, это какой-то еще небывалый случай консенсуса между верховной властью и населением. Пипл хавает все, что бы ни предложил ему Путин — хоть имитацию, хоть отсутствие оной.

И когда всяческого рода либероиды начинают по привычке вопить, что это не выборы, а фарс, в котором нет смысла участвовать, мне хочется послать их, нет, не на три буквы, а к роликам уличных опросов, которые регулярно проводит и выкладывает в сеть радио «Свобода»: во всех этих опросах неизменно побеждает Путин! И это, - подчеркну, - на улицах Москвы, а не какой-нибудь забытой богом российской глубинки вроде псковского села Лобок. И опрос, что особенно показательно, публикует «вражеский голос», которому здесь надо отдать должное: журналисты не кривят против истины, не химичат, не мухлюют, а показывают все, как оно есть.

Все вполне объективно: увы, сегодня альтернативы Путину нет, и надо бы глубоко задуматься, как так получилось, что даже на столичных улицах его сторонников намного больше, чем его противников. И пока кандидат Явлинский в своем рекламном ролике будет тупо показывать мне какие-то плакаты с непонятными буквами, я не дам ему больше процента. То есть Явлинский недалеко ушел от Титова. Если «Яблоко» считает это «креативом», то я, по меньшей мере, Арнольд Шварценеггер в момент его триумфа на конкурсе «Мистер Олимпия»!

Трудно предсказать, как кампания пойдет дальше, но на этой неделе наблюдался некий эмоциональный спад не только в отношении затихорившегося Путина, но и всех прочих кандидатов (я, разумеется, говорю сейчас о медиа-эффектах). Разве что кандидата Грудинина от КПРФ стали «мочить» еще сильнее, что косвенно указывает на то, что председатель совхоза имени Ленина все-таки набирает предвыборные очки. По этому поводу местные коммунисты выставили пикет к памятнику Кирову; Пскове, на Октябрьский проспект к зданию Дома Советов вышли второй секретарь Псковского обкома КПРФ Виктор Дуля со своим младшим товарищем комсомольцем Барсуковым. Цитирую дословно сайт обкома: «пикет против нападков и очернения в СМИ Павла Грудинина».

Гораздо более «креативненько» выступил координатор псковского штаба Ксении Собчак Виктор Широбоков, который обвинил в январском поджоге своего автомобиля местного активиста Алексея Малова, о чем сам Малов, в свою очередь, объявил в фейсбуках, назвав обвинение «бредом». При этом в комментариях для СМИ г-н Широбоков отказался публично подтвердить свои подозрения в адрес Малова. Цитирую: «Я написал заявление, там много подозреваемых, но всё это – тайна следствия».

Напомню, что еще 29 января в псковских СМИ прошла информация о том, что сожгли «Citroen C5» псковского «собчаковца» Виктора Широбокова, и уже тогда на интернет-форумах широко звучало мнение, что поджог автомобиля не более, чем PR-акция самого Широбокова, на что указывали, к примеру, выложенные в сеть фото горящего автомобиля. Обычно у нас автомобили а присутствии живых свидетелей не жгут.

И вот, новый поворот. Оказывается, один из подозреваемых — Алексей Малов! Зачем ему это нужно? Тут начинается широкий простор для домыслов и доморощенной конспирологии. Неужели Широбоков где-то на либеральном поприще перешел дорогу Малову, и тот отомстил не по-детски? Или, может, наоборот, они оба работают в тандеме, нагнетая страсти вокруг своих обделенных вниманием фигур? Бред-не бред, а придется дождаться конца следствия. Хотя лично я уверен, что все эти мелкие и бытовые происшествия вряд ли сильно расшевелят наше здешнее болото и прибавят голосов той же Собчак.

На этом унылом, «мусорном» фоне обретает некие более определенные контуры кампания по выборам губернатора, до которой, в общем-то, по традиционным меркам, рукой подать — всего-то полгода.

Судя по позиционированию себя в информационном поле врио губернатора Михаила Ведерникова, вышедшего с семьей на празднование Масленицы в Пскове, представителем «партии власти» станет именно он — назначенец президента. А что, кто-то еще сомневался?!

Кроме того, как мы помним, давно объявил о своих амбициях самый известный псковский политик либерального толка — бессменный «яблочник» Лев Шлосберг. Плюс бессменный «политфрик всея Псковщины» - Вася Краснов. И вот на этой неделе, похоже, почти определился лидер псковских справедливороссов, участник губернаторских выборов 2014 года Олег Брячак, выступивший с рядом политических заявлений в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

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Нет, он пока не заявлял, что будет баллотироваться в губернаторы самолично, но и не исключил такой возможности, подчеркнув, что «кандидат в губернаторы от объединенной оппозиции может составить реальную конкуренцию кандидату от «Единой России», мол, цитирую: «такие разговоры уже ходят. <...> Если оппозиция объединится, это будет серьезная сила», и по накалу страстей и интриге «губернаторская кампания может повторить то, что было на выборах 2017 года в Пскове», когда «Единая Россия» проиграла на выборах в гордуму пять округов».

Что ж, было бы странно, если бы оппозиция не воспользовалась известной турбулентностью, вызванной сменой персоналий в стане «партии власти». Михаил Ведерников — человек в регионе новый, и только формирует свой положительный имидж. У него нет личного негативного шлейфа, зато есть груз долгов и ошибок, накопленный его предшественником. Поэтому гипотетически «объединенная» оппозиция действительно получает дополнительный шанс, если начнет играть по-крупному.

А что такое на сегодня «объединенная оппозиция» в нашем регионе? За вычетом ЛДПР, принципиально не вступающей в тактические предвыборные союзы, и «Яблока», которое предсказуемо выдвинет Шлосберга, это союз КПРФ и «Справедливой России», двух номинально социалистических партий, членам которых предстоит решить, кто из них более подходит на роль «нашего сукиного сына»? Нам же, независимым наблюдателям, остается только надеяться, что губернаторская кампания пройдет гораздо интересней, чем нынешняя президентская, и кандидатам хватит времени, чтобы развернуть свои пропагандистские резервы.

И в самом деле, если единым и неделимым кандидатом от «партии власти» станет ожидаемый врио губернатора, и никто другой, ни мэр, ни пэр не смутят его монополии на правящем фланге (а Михаил Ведерников, судя по всему, все больше и наглядней входит в управленческий вкус и раж), то противостоять кандидату Кремля можно будет только апробированным на мэрских выборах способом: не допустить даже малейшего раскола в составе электората.

На выборах главы Пскова эта проблема решалась в том числе и четким разделением приоритетов на округах: бесперспективные кандидаты от оппозиции снимались в пользу перспективных. На губернаторских выборах задача несколько другая — консолидировать «протестных» избирателей вокруг лидера реальной альтернативы. Как это будет делать наша оппозиция, и станет ли делать вообще, покажут ближайшие весенние месяцы.

И я завершаю.

Все меньше времени остается до вожделенного Ганзейского фестиваля, что заставляет общественников внимательней всматриваться буквально во все, что происходит в городе, в том числе и в формат городских праздников.

Воскресная Масленица в этом смысле оказалась более чем показательна, в связи с чем обозреватель Светлана Прокопьева разразилась целой статьей по итогам праздника, в которой, в частности, указала на нерациональное использование городских площадей (мол, было тесно, и звук концертных площадок сливался в какофонию), на шум электрогенераторов, способных испортить любой праздник. Репетиция Ганзы, де, не удалась, а нынче таковой репетицией можно считать любой календарный городской «разгуляй», будь та же Масленица или День города.

В целом я со Светланой согласен. Действительно, сейчас любое крупное общегородское мероприятие можно считать репетицией Ганзы-2019. Необходимо с «биноклем на оси» всматриваться в любые «косяки» и искать реальные способы их исправления, вот только вопрос - кто обязан и будет это делать? То есть хотелось бы не за месяц до праздника, а уже сейчас конкретно знать, кто выступает подрядчиком, то бишь организатором международного фестиваля? И по нашей информации, это вовсе не администрация города Пскова, а Театрально-концертная дирекция Псковской области. С другой стороны, если праздник будет все же «ко-продукцией» города и области, то удастся ли участникам проекта поделить полномочия без потери качества?

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Все это я к тому, что когда авторы задаются вопросами типа: «А почему опять шашлык?», они должны понимать, к кому именно обращают свой вопрос. Собственно, чья была Масленица? Чей «День Скобаря»? И так далее. Кто в итоге понесет ответственность за возможный провал? Который исключить никак нельзя, особенно в свете популярного у нас формата «ни шатко, ни валко». До праздника, грубо говоря, год с небольшим, а в Пскове еще конь не валялся.

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий