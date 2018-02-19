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Митинг в честь Дня защитника Отечества прошел у могилы Александра Матросова в Великих Луках

Торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества, прошел 23 февраля у подножия могилы Александра Матросова в г. Великие Луки . Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на площади около Вечного огня почтить память погибших в боях за Родину собрались представители всех поколений.

Митинг, посвященный Дню защитника Отечества, открыл заместитель главы города Сергей Гусев.

Он высказал слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто восстанавливал город из руин после войны. Отдельно он упомянул служивших в горячих точках и всех, кто служил в Вооруженных силах и защищал нашу Родину.

От имени будущих защитников Отечества к участникам митинга обратился ученик Кадетской школы. Он сказал, что 23 февраля - праздник настоящих мужчин: тех, кто служил, воевал или еще только собирается пойти в армию, и тех, на кого можно опереться в трудную минуту в обычной жизни.

Торжественный митинг, посвященный 23 февраля, завершился возложением цветов к могиле Александра Матросова и Вечному огню.