Общество

Грудью на амбразуру: подвиг Александра Матросова реконструировали в Великих Луках

Подвиг Александра Матросова реконструировали 23 февраля, в День защитника Отечества, в Великих Луках.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на площадке на территории крепости максимально точно воспроизвели условия, при которых Александр Матросов совершил свой подвиг. Реконструкторы из Санкт-Петербурга построили немецкие дзоты, с которыми в феврале 1943 года столкнулись подразделения 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады.

Несмотря на 20-градусные морозы, посмотреть на зрелищное мероприятие собрались сотни горожан.

«В рамках наших исторических проектов мы уже не первый раз популяризируем подвиги самопожертвования русского народа в годы ВОВ. В прошлом году в Новгороде мы уже рассказывали об Иване Герасименко, Александре Красилове и Леонтии Черемнове, которые точно так же пожертвовали своими жизнями ради спасения товарищей. Мы крайне рады, что в год 75-летия подвига появилась возможность ярко и наглядно рассказать подрастающему поколению о героизме Александра Матросова именно на великолукской земле», - подчеркнул председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов.

Организаторами мероприятия выступили комитет культуры администрации города Великие Луки и оргкомитет серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг».