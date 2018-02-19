Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
обувь Nordman бесплатно в каждый дом
выставка шуб скидки 30%
Наша партия - псковичи
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
Покупаем жилье выгодно и без риска
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Подарки каждый день
Денег нет, но вы поешьте
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
Голосование по месту нахождения. список пунктов
ещё Общество 19.02.2018 12:2020 Школьник завез в Псков корь, более 100 человек уже привиты 23.02.2018 21:022 В островской деревне Дарьино поставят новую автобусную остановку и поправят гнезда аистов 23.02.2018 19:300 Как не замерзнуть в холода - советы псковских спасателей 23.02.2018 19:131 В рамках весеннего месячника в Великих Луках уберут мусор и сухую траву на территории парков и берегах рек 23.02.2018 18:500 В военной комендатуре Пскова проходит подготовка военных полицейских к участию в международном конкурсе «Страж порядка» 23.02.2018 18:241 Завершился прием заявок на конкурс плакатов ОНФ «День выборов»
Самое популярное 21.02.2018 16:4447 Госавтоинспекция предлагает запретить движение прямо по улице Горького через перекресток с Рижским проспектом в сторону радиозавода 21.02.2018 15:1929 Ганзейский блин комом 22.02.2018 16:089 Водитель такси врезалась в автобус в Пскове 21.02.2018 20:2431 Оксана Ширан возглавила аппарат секретаря генсовета «Единой России» 21.02.2018 08:1823 Фигуристка Медведева обновила мировой рекорд в короткой программе на ОИ
 
Общество

Завершился прием заявок на конкурс плакатов ОНФ «День выборов»

23.02.2018 18:24|ПсковКомментариев: 1

Завершился прием заявок на конкурс плакатов ОНФ «День выборов», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ в Псковской области.

На конкурс плакатов Народного фронта участники прислали более 6 тысяч работ. С работами победителей конкурса скоро можно будет ознакомиться на выставке в Музее современной истории России с 5 по 18 марта.

Всего на конкурс поступило 6514 работ, из них больше всего работ в номинации «школьники» - 4875, на 2 месте «любители» – 1269, на третьем- «профессионалы» (260).

«Самыми популярными словами, использованными авторами плакатов, оказались слова «выбор», «будущее», «голосуем» и «выбирай». отметила координатор конкурса «День выборов», член жюри Любовь Солдаткина. – А среди основных образов, встречающихся в работах - ладони и руки, символизирующие выбор и единство, Кремль или Кремлевская стена, флаги и ленты в цветах российского флага – как традиционные символы России, а также образы будущего, отражённые в детских лицах. Некоторые плакаты уже начинают размещаться на билбордах в разных регионах страны».

Она подчеркнула, что в творческом конкурсе выразили желание принять участие люди разных возрастов и профессий, было очень много детских рисунков. Самому молодому автору плаката всего - 4 года, а самому старшему - 82 года.

Организаторы также рассказали, что наибольшее количество работ пришло из Саратовской области (644), Брянской области (536), Краснодарского края (365), Алтайского края (293), Кемеровской области (218), Самарской области (210) Курской области (187), Ярославской области (142). В числе участников есть представители Псковской области.

Напомним, что конкурс «День выборов» Общероссийский народный фронт запустил совместно с Музеем современной истории России при поддержке «Русской Медиагруппы» 23 января. Творческое состязание посвящено предстоящим выборам президента страны 18 марта 2018 г. В связи с большим количеством поступивших заявок прием работ продлен на сутки –до 23:59 мск 21 февраля. Работы победителей конкурса можно будет увидеть на выставке в Музее современной истории России с 5 по 18 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Радуют ли вас короткие рабочие недели и большое количество «красных дней» в календаре?
В опросе приняло участие 618 человек
Лента новостей
Последние новости
23.02.2018, 22:010 Пользователи сети высмеяли «Макдоналдс» за глупый мем 23.02.2018, 21:270 Опубликовано расписание ледовой арены в Пскове на следующую неделю 23.02.2018, 21:140 Псковские артисты подарили защитникам Отечества праздничный концерт 23.02.2018, 21:022 В островской деревне Дарьино поставят новую автобусную остановку и поправят гнезда аистов
23.02.2018, 20:312 В Псковской области в течение марта будет проходить региональный этап Всероссийского хорового фестиваля 23.02.2018, 19:530 Повторно севший за руль нетрезвым великолучанин задержан сотрудниками ГИБДД 23.02.2018, 19:300 Как не замерзнуть в холода - советы псковских спасателей 23.02.2018, 19:180 В Великолукском районе иномарка протаранила металлическое ограждение моста и упала вниз
23.02.2018, 19:131 В рамках весеннего месячника в Великих Луках уберут мусор и сухую траву на территории парков и берегах рек 23.02.2018, 18:500 В военной комендатуре Пскова проходит подготовка военных полицейских к участию в международном конкурсе «Страж порядка» 23.02.2018, 18:241 Завершился прием заявок на конкурс плакатов ОНФ «День выборов» 23.02.2018, 17:540 До минус 26 градусов похолодает ночью в Псковской области
23.02.2018, 17:5110 В хоккейном финале Олимпиады встретятся команды России и Германии 23.02.2018, 17:220 23 февраля меню в армейских столовых разнообразят блюда национальных кухонь и выпечка 23.02.2018, 17:0535 Читающие рэп про выборы пенсионеры и кадеты вызвали гнев в сети 23.02.2018, 16:452 Студентка Великолукского медколледжа стала победителем регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Медицинский и социальный уход»
23.02.2018, 16:320 Псковичи почтили память Героя России Олега Зобова 23.02.2018, 16:260 Жители Крюков предъявили претензии к качеству питьевой воды и плавающему напряжению 23.02.2018, 16:100 В Пскове прошел торжественный прием в честь защитников Отечества 23.02.2018, 15:5059 Встреча представителей избирательного штаба Павла Грудинина с псковичами состоится 24 февраля
23.02.2018, 15:313 Паводковый период в Великих Луках может пройти в чуть более сложной обстановке, чем в предыдущие годы - чиновник 23.02.2018, 15:170 От вандальных надписей очищены объекты Варлаамского угла в Пскове 23.02.2018, 14:570 Увидеть мир, несмотря ни на что 23.02.2018, 14:430 Полиция продолжает розыск пенсионера из Великолукского дома-интерната
23.02.2018, 14:1311 Европейский Союз и Армения подписали документ о приоритетах партнерства 23.02.2018, 13:408 Первым общественным помощником губернатора Псковской области стала активистка ОНФ Наталья Плявинская 23.02.2018, 13:350 Спортивный праздник состоялся в Отделе Росгвардии по Псковской области 23.02.2018, 13:264 Грудью на амбразуру: подвиг Александра Матросова реконструировали в Великих Луках
23.02.2018, 13:110 Испытание ванны бассейна прошло в строящейся «двойке» в Великих Луках 23.02.2018, 13:040 Митинг в честь Дня защитника Отечества прошел у могилы Александра Матросова в Великих Луках 23.02.2018, 13:0114 Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады впервые за 20 лет 23.02.2018, 12:4129 «Акценты» Донецкого: «Самоустранение» Путина, губернские амбиции и репетиция Ганзы
23.02.2018, 12:416 «Мерседес» попал в ДТП напротив «Максимуса» в Пскове 23.02.2018, 12:120 Росгвардейцы пресекли хулиганские действия посетителя кафе в Великих Луках 23.02.2018, 12:0023 Псковские десантники представили эпизод сражения Красной армии с бойцами кайзеровской Германии 1918 года 23.02.2018, 11:521 Вечером 23 февраля в Пскове пройдут массовые проверки водителей
23.02.2018, 11:300 В Великих Луках возложили цветы на воинском мемориальном захоронении 23.02.2018, 11:210 В Великих Луках открылась выставка «Волонтеры ВЛГАФК» 23.02.2018, 11:080 Два спектакля покажет Псковский театр драмы 23 февраля 23.02.2018, 10:574 Руководители города: Для Пскова 23 февраля - особенный день
23.02.2018, 10:4615 Парад войск Псковского гарнизона прошел в День защитника Отечества 23.02.2018, 10:336 Рождение Красной Армии в боях под Псковом: миф или реальность? - слушайте в сегодняшнем выпуске программы «Подстрочник» 23.02.2018, 10:028 Александр Козловский: Защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю 23.02.2018, 10:009 Госдеп США утверждает, что РФ не заинтересована в окончании конфликта в Сирии
23.02.2018, 09:470 С сегодняшнего дня расширяются критерии отнесения граждан к обманутым дольщикам 23.02.2018, 09:243 Александр Котов: Воины всех поколений псковичей бесстрашно защищали родную землю от врагов и верно отстаивают национальные интересы своего Отечества 23.02.2018, 09:139 Автопробег колонны бронетехники состоится в Псковской области в День защитника Отечества 23.02.2018, 09:130 Подвиг Александра Матросова реконструируют сегодня в Великих Луках
23.02.2018, 09:0240 Россия завоевала первое золото на Олимпиаде в Пхенчхане 23.02.2018, 08:0418 В Пскове отметят День защитника Отечества и 100-летие Красной армии. ПРОГРАММА 22.02.2018, 23:260 «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА вышли в 1/8 финала Лиги Европы 22.02.2018, 22:324 Митингом и спортивными соревнованиями отметили 75-ю годовщину подвига Александра Матросова в Локнянском районе
22.02.2018, 22:2612 Площадки и афишу псковской Ганзы-2019 обсудили члены рабочей группы под руководством врио губернатора 22.02.2018, 22:1013 Заброшенную в 90-х полярную станцию «Русская» планируют вновь запустить в 2020 году 22.02.2018, 21:423 Технологию «общения» с умершими разрабатывают шведские ученые 22.02.2018, 21:290 Шестеро пожарных тушили горящий автомобиль в Печорах
22.02.2018, 21:209 Столичная полиция объяснила, для чего был задержан Алексей Навальный 22.02.2018, 21:022 В Печорах канун Дня защитника Отечества отмечали под музыку Моцарта и Дебюсси 22.02.2018, 20:421 Воспитанники Детской деревни SOS-Псков и Центра помощи детям побывали на уроке мужества 22.02.2018, 20:382 Великолучанин Шамилов победил француза Удгу на турнире M-1 Challenge 88 в Москве
22.02.2018, 20:2011 В Пскове прошёл концерт, посвященный столетию образования РККА 22.02.2018, 20:032 В Псковском филиале Академии ФСИН к 23 февраля вручили награды лучшим стрелкам 22.02.2018, 19:2018 Подрядчик обещает сдать псковский перинатальный центр в эксплуатацию 28 февраля 22.02.2018, 18:450 Руководство областного Росреестра проведет 4 личных приема граждан в приемной президента РФ
22.02.2018, 18:301 Уголовное дело возбуждено в отношении опочанина, который повторно сел за руль пьяным 22.02.2018, 18:230 Начинающих предпринимателей Пскова приглашают участвовать в программе «Бизнес класс» 22.02.2018, 18:155 Псковские зрители одними из первых увидят новый спектакль Петра Мамонова 22.02.2018, 17:494 25-градусные морозы ждут Псковскую область 23 февраля
22.02.2018, 17:270 Псковичей приглашают на службу в подразделения вневедомственной охраны 22.02.2018, 17:193 С наступающим Днем защитника Отечества поздравила псковичей компания «Славянский тур» 22.02.2018, 17:014 41 единицу гражданского оружия и 232 боеприпаса изъяли сотрудники Росгвардии в ходе профилактической операции в Псковской области 22.02.2018, 16:5812 Олимпийская команда России ухудшила свои позиции в медальном зачете
22.02.2018, 16:500 Психологи исправительных учреждений Псковской области обменялись опытом 22.02.2018, 16:4331 В Россию с 26 февраля запретили ввозить белорусское молоко и молочные продукты 22.02.2018, 16:326 Две попытки провоза пневматических пистолетов пресекли на границе в Псковской области 22.02.2018, 16:254 Пскович вернул банку полумиллионный кредит
22.02.2018, 16:170 МТС научила псковских пенсионеров быть продвинутыми интернет-пользователями 22.02.2018, 16:165 Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в мае смогут ездить на поездах бесплатно 22.02.2018, 16:089 Водитель такси врезалась в автобус в Пскове 22.02.2018, 16:062 Эрмитажный кот Ахилл начинает худеть к ЧМ-2018 по футболу
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru