До минус 26 градусов похолодает ночью в Псковской области

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 февраля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами слабый снег.
Ветер северо-восточных направлений 2-7 м/сек.
Температура по области: ночью -17…-22 градусов С, местами до -26 градусов С., днем -9…-14 градусов С.
Атмосферное давление высокое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 0,09-0,14 мкЗв/ч. Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.