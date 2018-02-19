Общество

До минус 26 градусов похолодает ночью в Псковской области

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 февраля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами слабый снег.

Ветер северо-восточных направлений 2-7 м/сек.

Температура по области: ночью -17…-22 градусов С, местами до -26 градусов С., днем -9…-14 градусов С.

Атмосферное давление высокое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 0,09-0,14 мкЗв/ч. Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.