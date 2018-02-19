Общество

Паводковый период в Великих Луках может пройти в чуть более сложной обстановке, чем в предыдущие годы - чиновник

В администрации города Великие Луки состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое было посвящено двум вопросам: мерам по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка и усилению пожарной безопасности на территории города Великие Луки в весенне-летний период 2018 года.

Открывал заседание первый заместитель главы администрации - председатель комиссии КЧС и ПБ Всеволод Куплайс. В своем вступительном слове он отметил, что, учитывая двукратное превышение нормы по предснежному насыщению почвы осадками и уровень снежного покрова на настоящий момент, необходимо готовиться к тому, что паводковый период на территории города пройдет в чуть более сложной обстановке, чем в предыдущие годы.

«Надо не допустить нанесение ущерба городскому хозяйству или имуществу граждан, и уж тем более не допустить происшествий с участием людей», - подчеркнул Всеволод Куплайс.

Первым докладчиком выступил заместитель председателя комиссии Николай Шмоткин. Он сообщил, что на территории Великих Лук располагаются 4 водных объекта, наиболее опасным из которых является река Ловать. На данный момент уровень воды в реке значительно выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Поэтому в случае неблагоприятного прогноза развития паводковой ситуации при необходимости будет задействовано до 219 человек и 50 единиц техники, в том числе до 8 аварийных бригад по предупреждению и ликвидации подтоплений. С целью подготовки сил и средств 14 марта будет проведена совместная тренировка оперативного штаба, рабочей группы КЧС и ПБ администрации города и начальников штабов служб города по теме «Организация работы оперативного штаба по ликвидации последствий, связанных с подтоплением территории города во время весеннего паводка.

Начальник МУ «УЖКХ города Великие Луки» Анатолий Ходотов сообщил, что мероприятия по устранению последствий подтоплений паводковыми водами выполняются МУП «ДСУ», для чего на базе предприятия создана аварийно-паводковая группа в составе 17 человек и 5 единиц техники. В соответствии с планом работ выполняется прочистка ливневой канализации. Кроме того, среди населения, проживающего в частном секторе, управлением ЖКХ проводится разъяснительная работа о необходимости заблаговременной очистки от мусора прилегающей к участку территории, прокопке и уборке водосточных канав, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод. Для предотвращения поступления талых вод в подвалы многоквартирных домов управляющими организациями ежедневно проводится уборка и очистка от снега и наледи дворовых территорий, козырьков над входами в подъезды, свесов с крыш.

Исполняющий обязанности директора МУП «ДСУ города Великие Луки» Руслан Скопцов рассказал, что еженедельно проводится мониторинг состояния ручья Ситовки, рек Коломенка и Лазавица со сбором мусора и веток в местах водопропускных труб. Также, согласно графику проводится промывка труб и колодцев ливневой канализации. Руслан Скопцов отметил, что на предприятии созданы необходимые запасы песка и щебня.

Следующим на заседании выступил директор МП «Водоканал г. Великие Луки» Евгений Шумайлов. Он сообщил, что за плотиной, находящейся на балансе «Водоканала» обеспечен постоянный контроль. Сотрудниками предприятия проводятся обследования береговых защитных сооружений и дамбы. Организован контроль за состоянием ледовой обстановки на реке Ловать.

На предприятии создана аварийная бригада, которая обеспечена необходимыми инструментами, материалами и средствами спасения. Евгений Шумайлов обратил внимание, что при необходимости плотина будет очищена от льда при помощи замлеройной техники. Кроме того, с целью ослабления ледяного покрова будет проведено бурение лунок механическим буром от плотины до железнодорожного моста. Также во время паводка усилят контроль за качеством воды из реки Ловать по микробиологическим показателям.

Старший государственный инспектор ГИМС инспекторского отделения № 2 Павел Загнетов доложил, что с целью недопущения гибели граждан сотрудниками отделения в настоящее время будет проведен ряд мероприятий. Запланировано проведение профилактических лекций, бесед, показ видеоматериалов в общеобразовательных учреждениях на тему безопасности в период разрушения ледового покрытия и запрета выхода на лед. Также для профилактической работы с населением привлекут средства массовой информации. С целью информирования и обеспечения безопасности граждан в опасный период организуют патрулирование с внештатными инспекторами, спасателями, руководством ГУ МЧС России, сотрудниками полиции, представителями администраций муниципальных образований и рыбнадзором.

«Сотрудники и техника ФКУ «Центра ГИМС МЧС РФ по Псковской области» полностью готовы к участию в ликвидации и предупреждении чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка на территории города Великие Луки в 2018 году», - завершил Павел Загнетов.