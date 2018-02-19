Общество

Студентка Великолукского медколледжа стала победителем регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Медицинский и социальный уход»

На базе ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж» состоялся II региональный чемпионат Псковской области по компетенции «Медицинский и социальный уход». За звание лучшего по компетенции «Медицинский и социальный уход» проходили испытания 6 участников, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Конкурсные задания чемпионата состояли из трех модулей. Каждый модуль содержал практическое задание, реально приближенное к профессиональной деятельности участников, а в роли пациентов выступали статисты.

Победителем II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Псковской области по компетенции «Медицинский и социальный уход» стала Мария Иванова, студентка 3-го курса специальности «Сестринское дело» Великолукского медицинского колледжа.