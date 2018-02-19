Общество

В Пскове прошел торжественный прием в честь защитников Отечества

Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества в Городском культурном центре состоялся прием главы города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в нем по традиции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военной службы, действующие военнослужащие частей и соединений, дислоцированных в Пскове, руководители города и области, настоятель воинского храма Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор.

Приветствуя гостей, глава города Иван Цецерский отметил: «Горжусь быть рядом с вами в этом зале. Мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения тем, кто, проявляя мужество и героизм, защищает Родину. Спасибо вам за служение нашей стране, нашему городу. Вы делаете все, чтобы псковичи жили спокойно».

Глава Пскова вручил новому командиру 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии гвардии полковнику Игорю Каплию медаль 100-летия Рабоче-крестьянской Красной Армии. Такой же награды были удостоены командир элитного подразделения Псковского гарнизона полковник Константин Бушуев, Почётный гражданин города, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Ваулин, другие офицеры, руководители ветеранских организаций.

Медаль Союза городов воинской славы из рук руководителя муниципалитета получили заместитель начальника штаба ВДВ России гвардии генерал-майор Алексей Наумец и председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил, начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия», генерал-майор Юрий Соседов, который награждён также медалью 100-летия РККА.

С низким поклоном за воспитание сына Иван Цецерский вручил букет и выразил слова глубокой благодарности и поддержки Татьяне Самойловой, матери Героя России Сергея Самойлова, погибшего 18 лет назад при выполнении специальной операции.

Со словами поздравления от имени врио губернатора Псковской области выступил врио заместителя руководителя региона Николай Цветков: «Мы гордимся нашими защитниками Отечества. Мужество, честь и отвага – эти понятия остаются незыблемыми. В 2000-х годах Россия проснулась заново. С подвига 6-й роты началось её возрождение».

Командир 76-й десантно-штурмовой дивизии Игорь Каплий отметил, что Псков – это форпост России, поэтому псковичам не привыкать защищать Родину. Он также поблагодарил ветеранов, пожелал всем мирного неба и процветания.

Присутствующих поздравили: заместитель начальника штаба ВДВ России Алексей Наумец, заместитель Главы Пскова гвардии полковник запаса Владимир Воробьёв, начальник отдела Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов, начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области генерал-майор Андрей Парамонов, командир псковского ОМОНа полковник полиции Дмитрий Салихов.

Участник Великой Отечественной войны, легендарный лётчик, Почетный гражданин города Пскова Дмитрий Ваулин рассказал о невзгодах и тяготах военного времени и пожелал нынешнему поколению защитников Отечества быть истинными патриотами Родины, хранить лучшие ратные традиции дедов и отцов.

Добавим, приём главы города по случаю празднования Дня защитника Отечества в Пскове проводится ежегодно, чтобы отдать дань уважения тем, кто стоял и стоит на страже мирной жизни: героям-десантникам, спецназовцам, летчикам, морякам, пограничникам - всем российским солдатам.