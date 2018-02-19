Общество

В военной комендатуре Пскова проходит подготовка военных полицейских к участию в международном конкурсе «Страж порядка»

С 15 января по 8 мая 2018 года в военных комендатурах Западного военного округа, в том числе в военной комендатуре Пскова, проходит подготовка военнослужащих к участию в соревнованиях в рамках отборочного этапа II Международного конкурса военных полицейских «Страж порядка», который станет частью IV Армейских международных игр АРМИ-2018.

Как сообщил врио заместителя военного коменданта военной комендатуры гарнизона 1 разряда Пскова А. Олейников, в этом году в Играх примет участие более 20 стран. Этапы игр пройдут в период с июля по август 2018 года на территории 6 государств: России, Республики Беларусь, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Китая.

В связи с этим, в военной комендатуре Пскова в целях качественной подготовки и проведения первого отборочного этапа конкурса «Страж порядка» организовано изучение военнослужащими прав и обязанностей участников конкурса, условий его проведения и других требований положения о проведении этого мероприятия.

Еженедельно военнослужащие сдают зачеты по физической, огневой, военно-медицинской, технической подготовке, радиационной, химической и биологической защите. Лучшие из них будут защищать честь военной комендатуры гарнизона 1 разряда Пскова на окружных и международных этапах конкурса.