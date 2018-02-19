Общество

Псковичи почтили память Героя России Олега Зобова

Сегодня, 23 февраля, состоялся торжественный митинг в честь Героя России, гвардии майора Олега Зобова в переулке его имени. Мероприятие было посвящено 60-летию со дня рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

От имени главы Пскова выступил депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев: «Сегодня, в день 100-летия со дня образования Красной Армии мы вспоминаем наших героев. Одним из них был Олег Николаевич Зобов. Это был мужественный, стойкий человек, который ценой своего здоровья, своей жизни спас своих товарищей. Пока мы помним своих героев, они живут в наших сердцах».

В митинге приняли участие воспитанники центра «Патриот», жители Пскова, начальник управления культуры администрации города Юрий Мартынов, его заместитель Вячеслав Рахман.

Напомним, звание Героя России Олегу Зобову присвоено за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания. 1 января 1995 года, в день новогоднего штурма города Грозного, он вывел из-под обстрела 163 солдата. Олег Зобов скончался 17 февраля 1999 года в Военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко от последствий тяжелейшего ранения. До своего 41-летия он не дожил всего 6 дней. Похоронен с воинскими почестями на Кунцевском кладбище Москвы. Его именем назван один из переулков в Пскове. Приказом Министра обороны РФ Олег Зобов навечно зачислен в списки 6-й роты курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.