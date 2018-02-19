Общество

Читающие рэп про выборы пенсионеры и кадеты вызвали гнев в сети

Скриншот клипа «Ой, приходи на выборы»

Пользователи сети подвергли критике клип «Ой, приходи на выборы» с призывом принять участие в голосовании на мартовских выборах президента. Видео опубликовала на YouTube Новоуральская вещательная компания, сообщает Лента.ру.

В ролике пенсионеры, кадеты, участники хора «Россия» и рэперы в спортивных костюмах на фоне спальных районов Новоуральска в односложных рифмах убеждают россиян прийти и проголосовать.

«Мы сами решаем, какого главу поставить, чтобы себя без последних штанов не оставить», - говорит рэпер на заснеженной улице. Пенсионеры, двигающиеся в такт музыке, поют припев: «Ой, приходи на выборы, пойдем голосовать. Кому, если не нам, президента выбирать? Мы собираем флаги для нашего пути. Мы галочку поставим, ой, президент, приди!». За кого именно ставить «галочку», участники клипа не уточняют.

На своей странице во «ВКонтакте» Новоуральская вещательная компания пояснила, что замысел клипа состоит в том, что «время меняется, накладывает свои отпечатки», поэтому «ребята в доступной для молодежи форме призывают прийти на избирательные участки». В тексте песни отмечается, что делают это «в формате mp3».

Ролик собрал свыше 44 тысяч просмотров. Большинство пользователей поставило дизлайки. В комментариях они выразили негодование: «Жесть», «Ор выше гор», «Поют они, а стыдно мне», «Как это развидеть». После гневной реакции авторам клипа пришлось отключить возможность комментирования, но пользователи продолжили обсуждать увиденное в соцсети.