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Епископ Сергий совершил монашеский постриг клирика Успенского подворья Святогорского монастыря

Вечером 23 февраля, в пятницу первой седмицы Великого поста, по окончании вечернего богослужения, епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил монашеский постриг в малую схиму иерея Иоанна Осяка.

Принять участие в чинопоследовании пострига в Свято-Вознесенский кафедральный собор Великих Лук прибыли монашествующие клирики Великолукской епархии в священном сане: архимандрит Варнава (Баскаков); игумен Евфросин (Боев); иеромонах Нил (Лосев); иеродиакон Андрей (Парфенов); иеродиакон Артемий (Слесарев) и монах Арсений (Славников).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии, при наречении по жребию новопостриженный промыслительно получил монашеское имя Тихон, в честь святителя Тихона Патриарха Московского и всея России - небесного покровителя Великолукской епархии.

В завершение пострига епископ Сергий дал в руки иеромонаху Тихону крест и зажженную свечу - символы несения монашеского креста и молитвенного горения перед Богом.

В своем напутственном слове владыка Сергий поздравил новопостриженного с принятием монашеских обетов и, обращаясь с напутственным словом, пожелал, чтобы его монашеская жизнь стала образом покаяния и молитвы.

Предполагается, что иеромонах Тихон (Осяк) в дальнейшем продолжит служение при храме Успения Божией Матери в селе Успенское Великолукского района, недавно получившем статус подворья Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря согласно решения Епархиального совета Великолукской епархии от 13 февраля.

Напомним, что по мнению отцов Церкви, обряд пострижения в монашество - своего рода Таинство, ведь, как и при Крещении, в постриге человек получает новое имя и ему прощаются грехи. Отрекаясь от прежней жизни, он произносит обеты верности Христу: послушания, нестяжания и целомудрия. Монашество есть подражание образу жизни Христа. Это жизнь, всецело и без остатка отдаваемая Богу, к которой призваны немногие.

По традиции, желающий принять иноческое житие, под пение покаянного тропаря «Объятия Отча», прикрываемый мантиями монахов, проползает через весь храм к амвону, где его встречает архиерей или игумен монастыря. В знак своего послушания и твердого решения идти по монашескому пути постригаемый трижды поднимает и подаёт архиерею брошенные им ножницы. В момент пострижения волос прежний человек умирает для грешного мира и рождается в мир духовный, при этом он получает и новое имя, а с ним и еще одного Небесного покровителя.

В православной Церкви монашеские обеты, принимаемые человеком, влекут за собой пожизненную обязанность исполнения их перед Богом и не могут быть даны легкомысленно.