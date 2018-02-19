Общество

Как избежать пожара, рассказали жителям частного сектора в Великих Луках

24 февраля в рамках проведении сезонных профилактических операций «Отопительный сезон», сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки был осуществлен профилактический рейд в частном жилом секторе города.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда особое внимание было уделено требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке. Гражданам были разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей. Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.

Сотрудниками пожарного надзора особое внимание уделяется наиболее уязвимым социальным группам населения: многодетные семьи, инвалиды, одиноко проживающие пожилые граждане.

В ходе рейда были распространены листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах в зимний период и памятки о действиях в случае обнаружения пожара. Проведены беседы о мерах пожарной безопасности с жителями города.