Общество

В РПЦ осудили предложение продавать лекарства в супермаркетах

Разрешение продавать лекарственные препараты в супермаркетах в России может привести к непредсказуемым последствиям, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Архиерей дал отрицательную оценку законодательной инициативе о предоставлении супермаркетам права продавать безрецептурные препараты, передает РИА Новости. По словам митрополита Илариона, в России около половины лекарств можно купить без рецепта, в то время как в США, например, только 5% лекарств (витамины, добавки) считаются безрецептурными и продаются в супермаркетах.

«Лекарства должны продаваться людьми, которые имеют соответствующую лицензию и соответствующую профессиональную подготовку», – заявил председатель ОВЦС. Комментируя аргумент сторонников выдвинутой инициативы, что продажа лекарств в супермаркетах поможет снизить их стоимость, представитель РПЦ отметил: «Какая будет реальная польза, упадут ли цифры на эти лекарства или они поднимутся – никто еще об этом не сказал».

Митрополит Иларион напомнил, что цены на жизненно важные лекарства в России регулируются государством. Он обратил внимание на то, что во многих супермаркетах действуют аптечные киоски, где работают лица с лицензией на продажу лекарственных препаратов. С точки зрения иерарха, такая практика вполне покрывает озабоченность тех, кто желает, чтобы под одной крышей продавались продукты питания и лекарственные препараты.