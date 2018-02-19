Общество

Как избежать пожара при эксплуатации печи, напоминают псковичам спасатели

Пожары по причинам, связанным с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации или устройства печного отопления, являются частыми в холодное время года, когда жители таким способом обогревают свои дома. Тем более, сейчас, когда температура воздуха значительно понизилась, граждане начинают топить печи чаще и интенсивнее, зачастую не выполняя необходимых мер предосторожности, что приводит к пожарам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать непосредственно к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку.

На полу перед топкой должен лежать неповрежденный предтопочный лист размером не менее 50х70 см из негорючего материала.

Подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 70 см от печи, а от топочных отверстий - не менее чем на 125 см.

При эксплуатации печей и каминов запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности;

- применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества;

- топить углем, коксом, и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;

- производить топку печей и каминов во время проведения в помещениях массовых мероприятий;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.

Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду и дрова, складывать и ставить около нее различные горючие материалы.

Следует помнить, что топка печи в течение длительного времени приводит к перекалу отдельных ее частей. Поэтому рекомендуется её топить не чаще 2-3 раза в день по 1-1,5 часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Необходимо постоянно следить за техническим состоянием любого отопительного прибора. Поверхности печей и дымовых труб должны систематически очищаться от пыли и других горючих отложений. Шлак и золу необходимо удалять в специально отведенное для них безопасное место и заливать их водой. Во избежание образования трещин в кладке, прочищайте дымоход от скапливающейся в нём сажи не реже 1 раза в три месяца, периодически проверяйте дымоходы на наличие в них тяги.