Общество

До -25 градусов прогнозируют в Псковской области ночью 26 февраля

В понедельник, 26 февраля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами слабый снег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер северных направлений 2-7 м/сек.

Температура по области: ночью -20…-25 гр. С., днем -11…-16 гр. С.

Атмосферное давление высокое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

