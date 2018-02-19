Общество

Казаки вышли на патрулирование улиц Запсковья. ФОТО

24 февраля в память 100-летия начала Ледяного похода казаки Западного казачьего резерва провели очередной этап проекта «Казачий конный патруль» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил атаман Вадим Азарьев.

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По его словам, несмотря на сильный мороз, казачий разъезд, в состав которого, помимо него, вошел казачий полковник Вадим Зыбин, в рамках закона «Об основах общественного контроля» прошел по территории Запсковья, прилегающей к ипподрому, в районе бывшего немецкого кладбища, берега реки Псковы, частной застройки в районе улиц Ипподромная, Парковая, Красногорская.

При осмотре территории разъездом обнаружено, что улицы плохо расчищены от снега, обочины завалены сугробами, проезжая часть сужена, пешеходные дорожки отсутствуют, находятся под сугробами, снег не вывозится.

«Видимо, администрации города необходимо организовать контроль за работой организации, выполняющей муниципальный заказ на уборку городских улиц. С нарушениями общественного порядка по пути следования по маршруту разъезд не столкнулся. Казаки ПРОО Западный казачий резерв готовы к плодотворному сотрудничеству с администрацией и УМВД г. Пскова», - подчеркнул Вадим Азарьев.