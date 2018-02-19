Общество

В Пскове открылся шоу-рум испанской сантехники

Новый зал с продукцией компании Roca открылся в магазине «Барон». Презентовали экспозицию представители Roca в России, гостями вечера стали дизайнеры города Пскова.

По словам экспертов, открытие шоу-рума такого уровня - это действительно повод для гордости.

«Это очень высокий уровень, такой экспозицией можно гордиться. Псковичам повезло, они могут купить продукцию высокого качества, никуда для этого не выезжая», - сказал специалист отдела продаж Roca.

«Мы не просто продаем сантехнику. Мы продаем философию, красоту и гармонию», - такими словами открыл презентацию хозяин вечера Алексей Белобровко. Кроме того, он отметил, что экспозиция создана с учетом всех высоких требований компании Roca.

На новой площади представлена продукция брендов Roca и Laufen. «Roca - это качество по приемлемой цене - средняя ценовая категория,а Laufen - это премиальный бренд компании», - пояснил Алексей Белобровко.

Гости с удовольствием оценили ассортимент, представленный в «Бароне».