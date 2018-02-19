Общество

До 5 лет лишения свободы грозит в России за жестокое обращение с животными, напоминают псковичам в полиции

Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными усилена, напоминают псковичам в полиции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 20 декабря 2017 года подписан Федеральный закон № 412-ФЗ «О внесении изменений в статьи 245 и 2581 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации».

Данным Федеральным законом статья 245 (Жестокое обращение с животными) УК РФ изложена в новой редакции. При этом ее часть первая отнесена к подследственности дознавателей, часть вторая - следователей органов внутренних дел.

Так, за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, введено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Если это деяние совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, или организованной группой, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией (в том числе через СМИ и интернет), в отношении нескольких животных, то предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет. Вместо этого могут быть назначены исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Кроме того, внесено изменение в часть вторую статьи 2581 (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации) УК РФ, предусматривающее ответственность за данное деяние в случае его совершения с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая интернет).

За незаконные действия в отношении особо ценных диких животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России и (или) охраняемых международными договорами, если деяния совершены с публичной демонстрацией (в том числе в СМИ и интернете), фигуранты теперь будут наказываться так же, как за данные действия, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения, то есть с лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.