Общество

Псковский выпускник просит Михаила Ведерникова сняться в его «предвыборном» ролике

В школе №24 города Пскова проводятся постановочные выборы президента. Один из кандидатов - ученик 11 класса Егор Волков попросил врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова принять участие в съемке «предвыборного» ролика. С соответствующей просьбой он обратился к главе региона на сайте ведерников.рф.

«У нас в школе проводится постановочные выборы президента России. Из 11 класса было выбрано 3 человека в качестве кандидатов в президенты России, один из них я. Одним из заданий является съемка видео, которое рассказывает о моих действиях в качестве кандидата в президенты. Идея съемки видео является следующей - я, как кандидат в президенты, приезжаю в свою родную область с рабочим визитом. И посещаю администрацию области и встречаюсь с губернатором. Цель встречи с губернатором - это обсудить несколько важных вопросов Псковской области», - написал молодой человек.

На всю съемку планируется потратить 15-25 минут. Выборы будут проходить в четверг, 1 марта, в школе №24.

Егор Волков просит врио губернатора Псковской области помочь с записью видео.