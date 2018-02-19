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Концерт ансамбля «Черные береты» завершил цикл областных мероприятий к столетию Красной армии и Дню защитника Отечества

Единственный в стране ансамбль морской пехоты «Черные береты» выступил в Пскове. Концерт состоялся в воскресенье, 25 февраля, на территории 76-й Гвардейской десантно-штурмовой Черниговской краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, музыканты приехали в регион по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Перед началом концерта руководитель региона поздравил военнослужащих с прошедшими праздниками и отметил, что сегодняшнее выступление завершает цикл мероприятий, посвященных 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии и Дню защитника Отечества в Псковской области.

За время полуторачасового концерта музакальный коллектив спел перед военнослужащими и членами их семей два десятка песен собственного сочинения. Во время исполнения композиции под названием «Бессмертный полк» в память о павших в годы Великой Отечественной войны зал встал.

«Черные береты» — единственный штатный концертный ансамбль в Вооруженных силах Российской Федерации. Он был создан в 1994 году на базе десантно-штурмового батальона морской пехоты Балтийского флота. Солисты — действующие военнослужащие морские пехотинцы, которые в свободное от службы время занимаются творчеством, и дают концерты по стране. Участники коллектива не раз были в горячих точках, в 2017 году дали несколько концертов на военных базах в Сирии.

Напомним, в Псковской области по инициативе депутатов областного Собрания фракций КПРФ, «Единой России», представителей регионального отделения Российского военно-исторического общества и ветеранов был создан оргкомитет к 100-летию РККА по подготовке и проведению праздничных мероприятий под эгидой врио главы региона Михаила Ведерникова. Совместными усилиями при участии мунициалитетов, 76-й дивизии, учреждений образования и культуры, общественности в регионе прошло около 200 различных мероприятий, посвященных юбилейной дате.