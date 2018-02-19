Общество

Власти РФ откладывают введение онлайн-продажи лекарств

Введение онлайн-продажи лекарств откладывается, поскольку Минздрав, Росздравнадзор и ФАС не могут договориться о правилах интернет-торговли рецептурными препаратами, пишет газета «Известия».

Без единой позиции Госдума не может принять поправки в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые находятся на рассмотрении с осени 2017 года.

В связи с этим депутаты решили обратиться к премьеру правительства Ольге Голодец с просьбой обозначить точку зрения кабинета министров.

По мнению экспертов, вводить систему онлайн-продаж нужно поэтапно, иначе поспешное решение может «дорого обойтись»: сначала стоит перейти на безрецептурные препараты, а потом подумать о торговле какой-то частью рецептурных лекарств.

У самой отрасли позиция единая - доставка лекарств пациентам должна осуществляться исключительно аптечными организациями, в которых отпускать препараты может только фармацевт.