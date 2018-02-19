Общество

По требованию прокурора пушкиногорское «Лукоморье» осветят

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований санитарных правил и государственных стандартов руководителями муниципального образования городское поселение «Пушкиногорье» не принимаются меры по благоустройству территории поселения - в детском игровом парке «Лукоморье», расположенном на территории п. Пушкинские Горы, отсутствует искусственное освещение.

В этой связи прокуратурой района в Пушкиногорский районный суд направлено исковое заявление об обязании МО ГП «Пушкиногорье» устранить выявленные нарушения законодательства и организовать искусственное освещение на территории детского парка.

Требования прокурора судом удовлетворены, на муниципальное образование возложена обязанность по организации освещения.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.