Общество

В дновском ТСЖ работникам выплачивали зарплату ниже МРОТ и один раз в месяц

Прокуратура Дновского района провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата работникам ТСЖ «Железнодорожник» выплачивалась один раз в месяц.

Кроме того, вопреки положениям ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата сотрудников предприятия с января по июнь 2017 года составила 6 525 рублей, что ниже установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда.

В этой связи прокурором района в отношении председателя ТСЖ «Железнодорожник» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП Российской Федерации (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), по результатам рассмотрения которого женщина привлечена к ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам товарищества выплачивается своевременно и в установленном законом размере.