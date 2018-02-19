Общество

Очередное практическое занятие состоялось в фотоклубе «КонтрасТ» на базе Псковского облсовпрофа

25 февраля на базе Псковского облсовпрофа в рамкаx социального проекта «Взгляд поколений» состоялось очередное занятие для фотолюбителей разного возраста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, на этот раз молодежь и старшее поколение подробно изучали работу своей теxники на практике.

Более 15 членов фотоклуба «КонтрасТ», созданного в августе прошлого года, закрепляли навыки работы с фотоаппаратом в ручном режиме. Под руководством куратора Александра Калинина и помощников-волонтеров Алены Мартыновой и Владимира Забияко фотолюбители выставляли нужные параметры при искусственном освещении и тренировались фотографировать как друг друга, так и необычные предметы.

Напомним, что проект «Взгляд поколений» общественной организации «Семья» и СОП Псковский облсовпроф стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение - 2017» и получил финансирование на полгода от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Он реализовывался на базе Псковского областного совета профсоюзов с июля по декабрь 2017 года. Главной идеей проекта стало создание фотоклуба для вовлечения людей старшего поколения и молодежи в активную современную жизнь посредством фотографии как любительского творчества. В рамках проекта фотолюбители разного возраста постигали теорию фотографии, оттачивали свое мастерство на практических занятиях, участвовали в фотокроссе, в фотопленэрах, выполняли домашние задания. Результаты этой полугодовой работы можно увидеть на выставке «Глазами поколений», которая на данный момент размещена на базе псковского городского молодежного центра по адресу: ул. М. Горького, дом 15

По многочисленным просьбам самиx участников проекта его организаторы приняли решение с начала 2018 года возобновить работу фотоклуба при помощи студентов отделения фотографии Псковского областного колледжа искусств им. Римского-Корсакова. Следующая встреча фотолюбителей запланирована на 4 марта, она будет посвящена теме «композиция».