Общество

Участницу КВН трудоустроили на выдуманный канал «ТВ Псков». ВИДЕО

25 февраля в Высшей Лиге КВН во время выступления тверской команды «Плюшки имени Ярослава Мудрого» одну из девушек устроили работать на выдуманный канал «ТВ Псков».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей один из участников команды, идея использовать Псков была придумана коллективно, а сама шутка заключается в том, что город по масштабу сопоставим с Тверью.

В миниатюре ведущую прогноза погоды спрашивают, чего она хочет. «Я больше не хочу работать на тверском телевидении», – ответила девушка и уже в следующем кадре желает псковичам доброго утра.

По словам участников команды, фон для своей миниатюры они попросили сделать своего знакомого с телеканала «Москва 24».

Отметим, что логотип выдуманного канала «ТВ Псков» напоминает логотип студенческого телевидения ПсковГУ.