Общество

Депутаты из «социального» комитета не послушали прокуратуру и одобрили прежнюю потребительскую корзину

Депутаты из комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике одобрили предложение администрации Псковской области о продлении срока действия действующей потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в Псковской области до 2020 года, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель государственного комитета Псковской области по труду и социальной занятости Сергей Аржаников пояснил, что потребительская корзина в целом по России пересматривается раз в 5 лет. Действующая региональная потребительская корзина была утверждена постановлением областного Собрания в 2013 году на четыре года. В связи с тем, что федеральным законом потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации продлена на 2018-2020 годы в составе и объемах, которые применялись в предыдущие пять лет, аналогичную норму предлагается применить и в Псковской области.

И.о. старшего помощника прокурора Псковской области Андрей Яковлев сообщил, что прокуратура вынесла отрицательное заключение на постановление. Он пояснил это тем, что федеральный закон требует определение потребительской корзины не реже раза в пять лет, а не ее продление. При утверждении предложенного постановления получится, что потребительская корзина не будет пересматриваться в течение 8 лет. Прокуратура считает это нарушением федерального законодательства. Кроме того, по пояснению Андрея Яковлева, в методике расчета потребительской корзины учитываются и меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и проезда, а они в последние годы в Псковской области менялись. «Поэтому требуется в любом случае перерассчитать нашу потребительскую корзину. Возможно, она останется такой же, но расчет произвести необходимо. Этого требует федеральный закон», - сказал прокурор.

Сергей Аржаников не согласился с доводами прокуратуры в части расчетов. Он высказал мнение о том, что социальные меры поддержки граждан никак не влияют на саму потребительскую корзину.

Первый заместитель руководителя аппарата администрации области - председатель государственно-правового комитета Андрей Карпов выразил сомнение в том, что прокуратура впоследствии будет оспаривать принятое постановление, так как оно «не нарушает ни чьих прав».

Представитель правового управления областного Собрания не согласилась ни с одной из сторон. На ее взгляд, продление действия потребительской корзины по сути можно считать и ее определением. Кроме того, пересмотр по предложенной прокурором методике с учетом введения единовременной выплаты на ЖКУ в 1100 рублей может привести к уменьшению стоимости потребительской корзины. Продление действующей корзины на 3 года не противоречит федеральному законодательству, считают в правовом управлении регионального парламента.

Председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов («Единая Россия») предложил коллегам одобрить проект постановления. «Нам его прислал врио губернатора, было бы неприлично не принять», - сказал он, отметив, что вопрос является спорным, и сами юристы не могут в нем разобраться. В итоге парламентарии рекомендовали принять постановление на сессии 27 февраля.