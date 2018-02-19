Общество

Реклама в Пскове станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 27 февраля, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная рекламе в Пскове.

Реклама уже давно стала неотъемлемой частью нашей жизни. Она заманчиво пестрит на телеэкранах, зазывно декламирует через радиоприемники, подмигивает на сайтах, заглядывает в наши почтовые ящики и оповещает сигналом СМС об очередном очень выгодном предложении. От нее не укрыться ни дома, ни на улице, где на каждом шагу можно встретить если не банер, так растяжку, а не растяжку, так штендер. А уж сколько в городе разнообразных рекламных листовок, наклеенных на остановках, дверях подъездов, фонарных столбах и даже деревьях, которые тоже становятся рекламными носителями.

Как ни крути, назойливость рекламы - ее главный конек. Как же реклама будет работать, если она не на виду? Однако, думается, что пусть тонкая, но все же грань между информированием и хаосом должна быть соблюдена. Иначе наш город вполне может превратиться в областной центр пестрой безвкусицы.

Где и как можно размещать рекламу в Пскове? Почему запрещенные рекламные конструкции все еще являются частью облика нашего города? Ведь у нарушителей законодательства о рекламе есть даже свои излюбленные места!

Какие нарушения и в каком сегменте на ниве рекламы выявляет антимонопольная служба?

Существует ли у нас нормативно-правовой база, регулирующая рекламный рынок?

Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим спикером - начальником управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольгой Милонаец.

Дата проведения: 27 февраля. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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