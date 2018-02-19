Общество

Комиссия по вопросам депутатской деятельности и Регламенту Псковского областного Собрания обсудила условия первоочередного рассмотрения законопроектов

Комиссия по вопросам депутатской деятельности и Регламенту Псковского областного Собрания рассмотрела профильные вопросы предстоящей сессии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, депутаты единодушно поддержали изменения в постановление о регистрации фракции «Единая Россия», согласились с необходимостью поправок, разработанных председателем Собрания Александром Котовым, предложившим установить в Регламенте право рассматривать вопросы на комитетах позже, чем за девять дней до сессии.

Изменения в Регламент, подготовленные первым заместителем председателя Собрания Виктором Антоновым, вызвали дискуссию. Вице-спикер предложил коллегам вернуть в 74 статью Регламента областного Собрания пункт 6, исключенный в декабре 2017 года. Суть его заключается в том, чтобы к проекту закона, внесённому губернатором в первоочередном порядке, прилагалось обоснование о необходимости рассмотрения в кратчайшие сроки.

«Я считаю, что, приняв такое решение, мы поможем и губернатору, который хотел разобраться с недисциплинированными сотрудниками администрации», - прокомментировал предложение Виктор Антонов. Вице-спикер подчеркнул, что зачастую у депутатов остаётся на изучение очень мало времени, а кроме того, на законопроекты, поступившие в нарушение срока, не всегда успевает дать своё заключение прокуратура. По мнению Виктора Антонова, необходимость первоочередного рассмотрения должна быть обоснована письменно.

Несмотря на аргументированный доклад коллеги, депутаты усомнились в необходимости возвращения исключённой нормы. В соответствии с федеральным законом №184 и Уставом Псковской области «законопроекты, внесенные в областное Собрание губернатором, рассматриваются по его предложению в первоочередном порядке», при этом какие-либо дополнительные условия не прописаны.

По информации юридической службы Собрания, это право губернатор использует в исключительных случаях – например, когда в законодательный орган вносится проект закона о бюджете, налоговые законопроекты, скорректированные в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс.

Вторая поправка, предложенная Виктором Антоновым, исключала участие комиссии по вопросам депутатской деятельности и Регламенту в рассмотрении вопросов о переходе депутатов из одного комитет в другой и о прекращении депутатских полномочий, когда это не связано с несоблюдением требований, определённых законом. Вице-спикер предложил передать эти вопросы на рассмотрение комитетов Собрания.

Председатель комиссии Анатолий Тиханов согласился, что в настоящее время решения, принятые комиссией, необходимо передавать на рассмотрение в комитет и рассматривать их повторно с учетом итога уже состоявшейся дискуссии, что создаёт неудобства. Но упростить сложившийся порядок можно было бы, предоставив комиссии право законодательной инициативы: «А сейчас парадоксальная ситуация: все члены комиссии имеют это право, а комиссия в целом – нет».

После обмена мнениями депутаты проголосовали. Предложения Виктора Антонова не нашли поддержки большинства.